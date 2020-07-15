В Бишкеке и областных центрах построят комплексные больницы

В Бишкеке и областных центрах будут построены комплексные современные больницы с привлечением инвесторов по принципу государственно-частного партнерства. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на встрече со специалистами в области здравоохранения.

По словам главы государства, уже ведутся соответствующие переговоры с инвесторами. Касаясь реабилитации врачей, он напомнил, что прорабатывается вопрос отправки заразившихся медиков в здравницы Иссык-Кульской области.

Глава государства поддержал предложение ученых об образовании Национального института общественного здоровья, что важно для проведения анализа и прогнозирования ситуации.

Президент поблагодарил медицинских специалистов за предоставление полезной информации, которая будет важна в борьбе с коронавирусной инфекцией и в целом для улучшения системы здравоохранения.