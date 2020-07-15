Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко второй волне COVID-19

Известные медицинские специалисты озвучили президенту Сооронбаю Жээнбекову предложения по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Ученые обратили внимание на необходимость широкого разъяснения гражданам о том, что сейчас в стране одна проблема — это коронавирусная инфекция и при потере близких из-за внебольничной пневмонии и проведении траурных ритуалов следует соблюдать те же требования, что и при COVID-19.

Участники встречи также считают необходимым объединение статистики по внебольничной пневмонии и коронавирусу.

Ученые отметили важность подготовки медицинских учреждений ко второй возможной волне коронавирусной инфекции.

Высказались за перепрофилирование клиник, имеющих отделения реанимации с кислородной терапией, под лечение коронавирусной инфекции, сооружение новых больниц из быстровозводимых конструкций.

«Подчеркнули актуальность создания центров, так называемых сортировочных точек, для распределения пациентов по степени тяжести болезни, что усилит адресное лечение. При этом актуальным также остается введение цифровой карты больниц с указанием свободных мест в медицинских учреждениях для приема пациентов. Обратили внимание на нехватку медицинских кадров, создание условий для оздоровительной реабилитации медиков, в том числе для тех, кто работает в «красных зонах», — рассказали в пресс-службе главы государства.

Кроме того, на встрече отмечена важность обновления протоколов по лечению коронавирусной инфекции, обеспечения дополнительных мощностей лабораторно-диагностической базы и оптимизации закупки оборудования и медикаментов. Специалисты обратили внимание и на нагрузку семейных врачей, которым сейчас не уделяется должного внимания, и отсутствие научной проработки многих вопросов на первичном уровне.

Медицинские специалисты подчеркнули, что дневные стационары нужно переводить на круглосуточный режим работы, так как туда поступают и тяжелобольные пациенты.

Необходимо открыть дополнительные службы горячей линии, в том числе и по лекарственным препаратам. Ведь некорректное, интуитивное назначение лекарств, в большинстве случаев по рецептам из социальных сетей, нерациональное использование антибиотиков также приводит к дефициту медицинских препаратов и созданию искусственного ажиотажа. Ученые и эксперты также призвали к социальной ответственности руководителей фармацевтических предприятий.

Собеседники главы государства напомнили, что у лекарственных препаратов, таких как клексан и гепарин, имеются заменители в виде таблеток. Если правительство своим постановлением утвердит имеющиеся заменители, это будет способствовать снижению ажиотажа среди населения и нагрузки на стационары, так как с их помощью люди могут лечиться в домашних условиях.

В качестве причины резкого распространения заболеваемости назвали несоблюдение гражданами санитарных норм после снятия карантинных ограничений. В этой связи высказались за наложение запрета на массовые празднества, усиление контроля за соблюдением санитарных норм и масочного режима в общественных местах, вплоть до введения зонального карантинного режима.

«Они подчеркнули особую важность соблюдения гражданами изоляции и гигиенических норм, отметив, что в тех странах, где эпидемиологическая ситуация намного лучше, одним из главных факторов успеха является соблюдение основных требований — мытье рук, изоляция и ношение масок. Добавили, что рост увеличения количества инфицированных лиц в нынешних условиях — естественное явление, но обратили особое внимание на необходимость принятия мер по снижению смертности», — говорится в сообщении.