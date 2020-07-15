COVID-19 в Кыргызстане. Президент обратился за помощью к ученым и экспертам

Президент призвал видных специалистов здравоохранения страны оказать практическую помощь правительству по прогнозированию дальнейшего течения COVID-19. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с медиками.

По его словам, сейчас врачи делают все возможное в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все заняты текущими проблемами. Но для повышения эффективности усилий необходимы анализ ситуации и прогнозирование дальнейшего течения заболевания в нашей стране.

«Поэтому надо оказать практическую помощь кабмину в данном направлении», — подчеркнул глава государства.

Состоялся обмен мнениями по стабилизации эпидемиологической ситуации. Президент выслушал научные мнения участников встречи, а также ряд практических рекомендаций для решения злободневных проблем, которые возникли в нынешней ситуации в системе здравоохранения.

В ходе беседы Сооронбай Жээнбеков, заметив тенденцию роста заболеваемости и в регионах, подчеркнул важность оказания консультативной помощи медикам на местах, повышения их квалификации.

Во встрече с главой государства участвовали:

— доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой семейной медицины последипломного обучения КГМА Нурлан Бримкулов;

— эксперт ВОЗ Касымбек Мамбетов;

— доктор медицинских наук, профессор, директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев;

— доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ, директор научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Омор Касымов;

— доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Айнура Кутманова;

— доктор медицинских наук, главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Аида Зурдинова;

— директор Республиканского центра укрепления здоровья (РЦУЗ) Нуриля Алтымышева;

— специалист по рациональному использованию лекарственных средств Бактыгуль Камбаралиева.