В штабе думают, как сократить смертельные случаи от COVID-19 и пневмонии

«Прилагаются все усилия для сокращения количества летальных случаев от COVID-19 и внебольничной пневмонии», — заявил премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов на очередном заседании Республиканского оперативного штаба.

По его словам, ежедневно открываются новые дневные и ночные стационары, увеличивается количество койко-мест в медицинских учреждениях. «Для работы в медицинских учреждениях привлекаются наши соотечественники — опытные врачи, работающие в других странах. Однако смертность от COVID-19 и внебольничной пневмонии по-прежнему остается высокой. Какая еще помощь необходима, чтобы исправить эту отрицательную динамику?» — задался вопросом Кубатбек Боронов.

Глава правительства напомнил, что основная задача — это спасение жизни людей.

«Наша главная цель — сохранить жизнь тем, кто обращается за помощью к врачам. Сейчас очень много тех, у кого запущенная форма болезни. Особенно это касается пневмонии. Очень сложно приходится врачам, которые днем и ночью борются с коварной болезнью. Поэтому важно правильно распределить опытных врачей по медицинским учреждениям с тем, чтобы каждому обратившемуся за помощью было уделено внимание. Если в одной больнице нет места, необходимо перенаправить больного туда, где есть свободные места», — подчеркнул премьер.

В сложившейся ситуации крайне важна координация и взаимосвязь всех больниц и стационаров. Кубатбек Боронов

Кубатбек Боронов отметил, что ежедневно получает данные мониторинга работы всех медицинских учреждений, по которым будет дана персональная оценка каждому руководителю, вовлеченному в борьбу с коронавирусной инфекцией.