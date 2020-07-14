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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

На базе одного из стационаров Бишкека планируют открыть реанимационное отделение

На базе одного из стационаров Бишкека планируют открыть временное реанимационное отделение — соответствующее поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По его данным, сейчас в оперативном порядке нужно найти подходящее и удобное по расположению помещение.

«Ранее на территории госпиталя «Семетей» была открыта реанимация, рассчитанная на 50 коек. Сейчас там оказывают необходимую медицинскую помощь 16 самым тяжелобольным пациентам. Однако ввиду того, что госпиталь находится за пределами города, мы теряем драгоценное время. Поэтому принято решение открыть временное реанимационное отделение на базе одного из стационаров, действующих в черте столицы», — сказал премьер-министр.

Кубатбек Боронов поручил ускорить процесс открытия ночных стационаров.

«Нужны ночные стационары, куда человек может прийти, сделать инъекцию и вернуться домой. Прямо на территории стационара, как и в дневных стационарах, будут работать аптеки. Пациент не должен искать по городу необходимое ему лекарство», — отметил глава правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159442/
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