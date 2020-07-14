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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов рассказал, что привело к вспышке внебольничной пневмонии

Министерству здравоохранения поручено рассмотреть вопрос объединения статистики зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, Минздрав, полагаясь на мировой опыт, ведет двойную статистику.

«В ведении двойной статистики нет никаких трудностей. Как известно, вспышка внебольничной пневмонии произошла в последнее время. По словам экспертов, это осложнение коронавирусной инфекции. Не обращая внимание на начальные симптомы COVID-19, многие заработали себе болезнь легких. В начале распространения коронавируса мы провели даже подворный обход, чтобы своевременно выявить больных. Но многие не пускали медиков домой, отказывались сдавать анализы», — рассказал глава кабмина.

Премьер-министр отметил, что медикам страны тоже приходится учиться лечению болезни в процессе борьбы с недугом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159428/
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