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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов надеется, что дефицита на кислородные концентраторы не будет

Из Катара 21 июля прибудет 400 кислородных концентраторов. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его данным, по линии Минздрава всего закуплено 1,5 тысячи аппаратов.

«В стране было 600 концентраторов. Закупили 1,5 тысячи, из них 1,3 тысячи уже работают в медучреждениях, 200 — прибудут в ближайшие дни. Кроме этого, концентраторы поступили в страну по линии гуманитарной помощи, от бизнесменов и от рядовых граждан. Правительство заказало в Китае еще 1 тысячу концентраторов, 21 июля поступит 400 аппаратов из Катара», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава кабмина выразил надежду, что дефицита на кислородные концентраторы в стране не будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159423/
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