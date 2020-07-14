Премьер назвал неправдой растрату средств доноров не по назначению

Все средства, полученные от международных доноров и собранные правительством от местных спонсоров, расходуются по назначению. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава правительства не согласен с критикой общественности о растрате средств не по назначению.

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«Во время карантина в бюджет не поступали средства. Неправильно говорить, что деньги ушли на заработную плату чиновников. Все финансы, которые выдаются для сферы здравоохранения, поступают на баланс Минздрава. Некоторые кредиты получены для поддержки бизнеса. Мы еще не получили всю сумму от доноров, только часть. Заявления о том, что деньги съедены или растрачены, это не правда», — сказал он.

Кыргызстан получил от доноров $291,1 миллиона на поддержку бюджета. Из них $241,9 миллиона в виде кредита выделил Международный валютный фонд. $50 миллионов (половина — кредит, половина — грант) — Азиатский банк развития. Из полученных денег потратили $170,8 миллиона, или 13 миллиардов 527,6 миллиона сомов.

Из донорских денег больше половины — 6 миллиардов 974,5 миллиона сомов — ушло на выплаты заработных плат бюджетникам. На закупку медицинских товаров потратили только 106,3 миллиона сомов, или менее 1 процента.