Россия передала Кыргызстану наборы для ПЦР-диагностики коронавируса

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией Россия передала Кыргызской Республике гуманитарный груз. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, поступили 820 полных наборов тест-систем ПЦР на 80 тысяч 720 исследований и 480 неполных наборов — на 24 тысячи.

«Правительство Кыргызстана выражает признательность Российской Федерации, а также Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) за оказываемое содействие и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.