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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков и Кубатбек Боронов обсудили борьбу с коронавирусом

Президент Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что обсуждены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Кубатбек Боронов представил информацию о проводимой работе по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории городов, областей и районов.

В качестве двух основных проблем на сегодняшний день премьер назвал ситуацию с лекарственными препаратами и нехватку медицинских специалистов.

Он сообщил, что в последние дни в страну прибыли партии лекарств и медицинских препаратов, пользующихся наибольшим спросом среди населения. Глава правительства отметил, что через дипломатические учреждения Кыргызстана в зарубежных странах также прорабатывается вопрос поставки необходимых лекарственных препаратов.

Кубатбек Боронов отметил эффективность работы дневных стационаров. На сегодня все нуждающиеся получают своевременную медицинскую помощь и консультации. Сообщил, что аналогичная работа по открытию дневных стационаров также прорабатывается и в регионах страны. Кроме того, он проинформировал об открытии двух ночных стационаров в Бишкеке, где на данный момент ведется работа над укомплектованием медицинским персоналом.

Вместе с этим Кубатбек Боронов рассказал о посещении обсерватория «Семетей» на территории международного аэропорта «Манас». Сообщил, что там было открыто реанимационное отделение, усилен контроль над улучшением условий.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что дефицит и удорожание отдельных лекарственных препаратов вызывает обоснованное возмущение граждан.

«Мы должны обеспечить запасы лекарственных средств. В этом направлении нужно тесно работать с фармацевтическими компаниями, население должно быть обеспечено соответствующими лекарствами», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также обратил особое внимание на вопрос поддержки медицинских работников.

«Задержек с выплатами заработных плат и компенсаций, в том числе заболевшим медикам, быть не должно. Естественно, они своевременно должны обеспечиваться горячим питанием», — напомнил президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность проведения работы по пополнению резерва медицинских кадров, мобилизовав все имеющиеся ресурсы. Глава государства еще раз отметил, что на фоне борьбы с вирусом нельзя забывать о цифровизации сферы здравоохранения, что является основным требованием в реформировании системы. Он также указал на важность выстраивания эффективного взаимодействия с волонтерами и гражданскими активистами.

Кроме того, президент обратил внимание на доступность прохождения компьютерной томографии гражданами, обеспечение данной услуги в государственных медицинских учреждениях.

Премьер-министр Боронов отметил, что ведется работа по обеспечению медицинских учреждений оборудованием компьютерной томографии. Вместе с этим прорабатывается вопрос закупки карет скорой помощи и увеличения реанимационных зон для тяжелобольных пациентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159302/
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