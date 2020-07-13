Премьер-министр обещает создать медикам лучшие условия работы

«Эффективное лечение и простое человеческое внимание — главные козыри для выздоровления наших граждан», — сказал премьер-министр Кубатбек Боронов на встрече с врачами в обсервации «Семетей» (бывшая база «Ганси»).

По его словам, сейчас люди нуждаются в квалифицированной помощи опытных врачей, способных бороться с коварной болезнью.

«Без вас мы не сможем одолеть пандемию и спасти жизнь людям. Кому, как не вам, знать, что внимание, уделенное каждому пациенту, — это залог его скорейшего выздоровления. Прошу вас уделять максимум своего внимания больным. Мы в свою очередь постараемся создать вам лучшие условия для работы», — отметил глава кабмина.

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В обсервации «Семетей» на сегодня из 1 тысячи 310 имеющихся мест занято 600. Задействованы более 170 медицинских сотрудников Национального госпиталя, Национального центра онкологии и гематологии, Чуйской областной объединенной больницы и Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Премьер подчеркнул, что открытые недавно дневные стационары взяли на себя значительную часть работы. Жители Бишкека смогли получить необходимую первичную медицинскую помощь. «Вместе с тем тревожит количество летальных исходов, которые фиксируются ежедневно. Нужно приложить все усилия для того, чтобы спасти как можно больше людей. Сейчас наблюдается острая нехватка врачей. Над решением данного вопроса также ведется работа. Мы призываем всех врачей, находящихся в отпусках, выйти на работу, привлекаем специалистов из-за рубежа. Уверен, что врачи и медицинские сестры приложат все усилия для спасения жизни каждого заболевшего гражданина», — сказал Кубатбек Боронов.

Отметим, за последние сутки от коронавируса скончались 15 человек, от пневмонии — 29.