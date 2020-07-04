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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства

Президент призвал Минздрав гибко менять алгоритмы приема и размещения пациентов, исходя из необходимости и практики, и рекомендовал своевременно предоставлять точную информацию о потребностях больных и врачей. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с министром здравоохранения Сабиржаном Абдикаримовым.

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«Вы с честью выполняете свой профессиональный долг в тяжелое время для страны. Сегодня большая армия врачей, забыв о себе и месяцами не видясь с семьями, спасает здоровье и жизни наших граждан. Мы выражаем нашим медикам глубокую благодарность», — отметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что государство в приоритетном порядке окажет помощь медикам, предоставляя им все доступные ресурсы для победы над коронавирусом. Президент обратил внимание министра на необходимость анализа ситуации и ее своевременного прогнозирования для принятия оперативных решений.

«Глава государства отметил необходимость мобилизации медицинских кадров заявил о необходимости запустить цифровую карту больниц — единого сайта по койко-местам для оперативного размещения пациентов», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул важность контроля над рынком, чтобы не допускать дефицита или искусственного роста цен на лекарства и медицинские изделия.

«Подобные случаи нельзя оставлять безнаказанными. В этом направлении работает Финансовая полиция. Минздрав обязан регулярно проводить мониторинг и оперативно предоставлять информацию», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В прессе, соцсетях активно обсуждают насущные проблемы врачей. Зарплату врачам должны выплачивать без задержек. Вопрос питания медработников держите под личным контролем.

Сооронбай Жээнбеков

Министр здравоохранения сообщил, что по договоренности с ректорами вузов к работе привлекли 70 студентов старших курсов медицинских факультетов, еще 30 студентов привлекли к работе служб скорой помощи. В Бишкеке организованы четыре стационарных центра на 7 тысяч дополнительных койко-мест для оказания первичной медицинской помощи, куда направят врачей и медсестер.

Министр сообщил, что проведен анализ рынка и составлен список лиц, существенно повысивших цены на лекарства. Список передали в республиканский штаб.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158337/
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