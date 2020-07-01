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Власть

Кубатбек Боронов: Надо упростить выдачу кредитов для бизнеса

«Необходимо упростить процесс выдачи кредитов для развития бизнеса. Это действенный шаг правительства, направленный на поддержку бизнеса», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на совещании по обсуждению деятельности государственных банков.

По его словам, за пять месяцев 2020-го коммерческие банки выдали кредитов на 40,3 миллиарда сомов. По сравнению с прошлым годом это меньше на 10,8 миллиарда. Одной из причин уменьшения объемов кредитования являются последствия коронавирусной инфекции.

«Вместе с тем хочу отметить и наличие сложных процедур для получения кредита в коммерческих банках. Имеется ряд бюрократических барьеров. Собирая документы, у предполагаемого заемщика пропадает желание кредитоваться», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Он напомнил, что запущена программа «Финансирование субъектов предпринимательства», которая предполагает финансовую помощь малому и среднему бизнесу в 14 миллиардов сомов. «Мы утвердили программу, чтобы помочь бизнесу, пострадавшему от пандемии COVID-19. Привлекаются как деньги международных финансовых институтов, так и средства из государственного бюджета. Недавно состоялся аукцион на 1,3 миллиарда сомов. В ближайшее время пройдет еще один аукцион. Необходимо, чтобы в нем приняло участие как можно больше коммерческих банков», — сказал глава кабмина.

Кубатбек Боронов остановился и на программе «Финансирование сельского хозяйства — 8». На 25 июня этого года через семь коммерческих банков выдан 6 тысяч 631 кредит на 3,3 миллиарда сомов. Основная доля займов выдана весной, когда дехкане нуждаются в средствах.

«Но, как мы видим, из запланированного выполнено чуть больше половины. Конечно, весной был объявлен карантин, но я считаю, что сокращение объемов кредитования отчасти связано с завышенными требованиями, которые предъявляют банки к заемщикам», — отметил он.

Глава правительства пояснил, что кредиты должны быть доступны для народа. Специалисты говорят, что процентные ставки самые низкие. Раз так, процедура получения займов должна быть упрощена.

«Мы второй год говорим о цифровизации. Внедрена система «Тундук», в которой уже взаимодействуют 62 государственных органа. Настала пора и коммерческим банкам подключиться к этой системе, облегчив тем самым гражданам процесс сбора необходимых для получения кредитной линии документов. По моему мнению, заемщик должен предоставить два-три основных документа, включая заявление на получение кредита и сам бизнес-проект. Остальные документы банки должны собрать за них, тесно взаимодействуя с государственными органами и другими банками», — добавил Кубатбек Боронов.

Он также призвал усовершенствовать систему взаимодействия различных государственных структур, финансовых институтов и населения в рамках программы по цифровизации. Премьер поручил в двухнедельный срок предоставить предложения по упрощению процедур получения кредитов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157956/
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