Выборы-2020. Президент просит кандидатов не давать заоблачных обещаний

Не нужно давать заоблачных обещаний избирателям во время выборов. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что, кто бы ни выиграл на выборах, он готов работать с той или иной партией в интересах народа и государства.

«Проведение честных выборов зависит не только от меня или от правительства, но и от тех депутатов, которые сейчас сидят в зале. Я призываю вас провести честные выборы. Большинство из вас, думаю, вновь пойдут на выборы. Я призываю не забывать об ответственности. Прошу вас не применять грязных технологий, не обманывать избирателей. Каждая партия должна понимать, что когда-нибудь придется отвечать за свои слова», — сказал Сооронбай Жээнбеков.