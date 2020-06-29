Премьер-министр призвал граждан сохранять спокойствие и выдержку

«В борьбе с COVID-19 важна помощь каждого гражданина страны», — заявил премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

По его словам, опасный вирус находится среди кыргызстанцев, угрожая жизни каждого. Появилось много бессимптомных переносчиков болезни. Зачастую не догадываясь о наличии вируса, человек невольно становится его распространителем. Это способствует ежедневному увеличению числа зараженных лиц.

«Не просто так мы просим каждого по возможности оставаться дома. Это важно не только для вашего здоровья и здоровья ваших близких, но и для всей страны. Соблюдение простых требований медиков может сохранить жизнь многих людей», — отметил Кубатбек Боронов.

Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания

Глава правительства попросил не впадать сограждан в панику. Он напомнил, что только недавно большинство сограждан, поверив недостоверной информации, что вируса нет, непринужденно прогуливалось в местах массового скопления людей.

«Именно это и породило то, с чем мы сейчас все боремся. Но и сейчас не поздно прислушаться к словам специалистов и без особой надобности не выходить из дома. Особенно это касается граждан преклонного возраста, находящихся в повышенной зоне риска. И самое главное — не надо поддаваться панике. Паника порождает страх, что в итоге приведет к хаосу. Я прошу граждан сохранять спокойствие и выдержку. При обнаружении первых симптомов заболевания вирусной инфекции необходимо строго соблюдать требования врачей. Только так мы сможем сообща победить COVID-19», — подчеркнул премьер-министр.

Кубатбек Боронов поручил госорганам проверить места массового скопления людей. Дальнейшая работа кафе и ресторанов, рынков, общественного городского и межрегионального транспорта будет напрямую зависеть от соблюдения ими установленных санитарно-гигиенических норм.