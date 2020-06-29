10:56
USD 75.44
EUR 84.79
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр призвал граждан сохранять спокойствие и выдержку

«В борьбе с COVID-19 важна помощь каждого гражданина страны», — заявил премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

По его словам, опасный вирус находится среди кыргызстанцев, угрожая жизни каждого. Появилось много бессимптомных переносчиков болезни. Зачастую не догадываясь о наличии вируса, человек невольно становится его распространителем. Это способствует ежедневному увеличению числа зараженных лиц.

«Не просто так мы просим каждого по возможности оставаться дома. Это важно не только для вашего здоровья и здоровья ваших близких, но и для всей страны. Соблюдение простых требований медиков может сохранить жизнь многих людей», — отметил Кубатбек Боронов.

Читайте по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания

Глава правительства попросил не впадать сограждан в панику. Он напомнил, что только недавно большинство сограждан, поверив недостоверной информации, что вируса нет, непринужденно прогуливалось в местах массового скопления людей.

«Именно это и породило то, с чем мы сейчас все боремся. Но и сейчас не поздно прислушаться к словам специалистов и без особой надобности не выходить из дома. Особенно это касается граждан преклонного возраста, находящихся в повышенной зоне риска. И самое главное — не надо поддаваться панике. Паника порождает страх, что в итоге приведет к хаосу. Я прошу граждан сохранять спокойствие и выдержку. При обнаружении первых симптомов заболевания вирусной инфекции необходимо строго соблюдать требования врачей. Только так мы сможем сообща победить COVID-19», — подчеркнул премьер-министр.

Кубатбек Боронов поручил госорганам проверить места массового скопления людей. Дальнейшая работа кафе и ресторанов, рынков, общественного городского и межрегионального транспорта будет напрямую зависеть от соблюдения ими установленных санитарно-гигиенических норм.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157669/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек
Все скончавшиеся от коронавируса поступили в больницу с двусторонней пневмонией
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен еще у 44 медиков
В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще 52 пациента
В Кыргызстане за сутки выявлено 269 случаев коронавируса. Всего — 5 тысяч 17
Бишкек нуждается во врачах. Мэрия обращается к волонтерам
Все депутаты парламента сдали ПЦР-анализ на коронавирус
Для больных пневмонией в Бишкеке развернуто дополнительно 553 койко-места
Популярные новости
У&nbsp;руководителя аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус У руководителя аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус
Вернувшись из&nbsp;Москвы, Сооронбай Жээнбеков сдал повторный анализ на&nbsp;COVID-19 Вернувшись из Москвы, Сооронбай Жээнбеков сдал повторный анализ на COVID-19
Еще у&nbsp;двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили коронавирус Еще у двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили коронавирус
Кубатбек Боронов: ЧП&nbsp;введем при сильном ухудшении эпидситуации Кубатбек Боронов: ЧП введем при сильном ухудшении эпидситуации
Бизнес
Чтобы следующий парламент не&nbsp;был чимкирик. Рецепт от&nbsp;депутата Жанара Акаева Чтобы следующий парламент не был чимкирик. Рецепт от депутата Жанара Акаева
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
29 июня, понедельник
10:51
Премьер-министр призвал граждан сохранять спокойствие и выдержку Премьер-министр призвал граждан сохранять спокойствие и...
10:47
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек
10:46
Все скончавшиеся от коронавируса поступили в больницу с двусторонней пневмонией
10:40
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:21
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека