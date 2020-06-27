Лето — традиционно пора отпусков. Но коронавирус и здесь внес свои коррективы.

Число зараженных ежедневно растет. По числу инфицированных лидирует Бишкек. Однако вводить ЧП власти не собираются: ни блокпостов, ни комендантского часа, ни прочих ограничений на передвижение не будет. Правда, выехать за рубеж из-за приостановки авиасообщений все же не получится. Зато предоставляется уникальная возможность изучить природные красоты страны, заодно и насладиться ненавязчивым сервисом национальной туристической индустрии.

Несомненно, что планы на предстоящие, пусть и короткие, каникулы вынашивают и чиновники с депутатами. 24.kg решило поинтересоваться, как они планируют отдохнуть.

Жанат Бейшенов, министр транспорта и дорог:

Фото из интернета. Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов

— В этом году ввиду сложившейся ситуации отпуска у меня не будет. Много работы. Вообще, мое самое любимое место, где можно расслабиться, набраться сил, — Иссык-Куль. У моих родителей квартира в селе Комсомолец. Вот туда мы и выбираемся с семьей. Если получится, то, может быть, в течение лета съездим на озеро в выходные.

Дастан Бекешев, депутат Жогорку Кенеша:

Фото из интернета. Депутат парламента Дастан Бекешев

— Ну какой отпуск этим летом-то? Выборы впереди. Раз ЧП не ввели, значит, проведут кампанию в установленный Конституцией срок. Поэтому буду готовиться. Предпочитаю активный отдых. Например, сейчас направляюсь на велосипеде на Иссык-Куль. Поднимался я и на Рацека, и на Ала-Кель.

Валяться на пляже в обнимку с пивом не для меня. Уж лучше книжку почитать на свежем воздухе под шум волн. Дастан Бекешев

Алмазбек Баатырбеков, первый вице-премьер-министр:

Фото из интернета. Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков

— В этом году, увы, об отпуске только мечтать остается. В республике очень сложная эпидемиологическая ситуация, и я, как первый вице-премьер и руководитель республиканского штаба, не могу позволить себе такую роскошь, как отдых. Но раньше, конечно, выбирались с семьей на Иссык-Куль. Это в обязательном порядке. На джайлоо ездили здоровье подправить, иммунитет укрепить.

Айсулуу Мамашова, лидер парламентской фракции «Ата Мекен»:

Фото из интернета. Депутат парламента Кыргызстана Айсулуу Мамашова

— Сомневаюсь, конечно, что удастся в этом году куда-то выехать и полноценно отдохнуть. Вообще, в последние годы отпуск проходит как-то урывками, в основном выезжаем на Иссык-Куль.

Предпочитаем отдыхать на северном побережье. Туда добираться быстрее и дорога хорошая.

Но места стараемся выбирать максимально тихие из-за детей, чтобы они могли спокойно спать. В молодежных центрах отдыха дискотеки гремят до утра. Айсулуу Мамашова

Азамат Жаманкулов, министр культуры, информации и туризма:

Фото из интернета. Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов

— Последние три-четыре года не выходил в отпуск, но, как появляется возможность, уезжаю на Иссык-Куль. В отличие от большинства, предпочитаю южный берег. Люблю посещать достопримечательности нашей страны. В этом году, наверное, не будет отпуска. Но в выходные постараюсь на озеро попасть.

Мавлян Аскарбеков, заместитель акима Первомайского района:

Фото из интернета. Заместитель акима Первомайского района Бишкека Мавлян Аскарбеков

— У меня будет отпуск в этом году. Очень хочется поехать на Сары-Челек, Сон-Куль. Я там никогда не бывал. Десять лет назад я вернулся из Великобритании, где учился и работал. Так вот, Туманный Альбион я исколесил вдоль и поперек, а наши природные достопримечательности не видел. Все из-за загруженности на работе.

Я сторонник активного отдыха. Рафтинг люблю, скайджампинг, стрельбища. Мавлян Аскарбеков

За границу, к сожалению, именно в отпуск не выезжал. Да и невозможно это с моей зарплатой чиновника.

Эльвира Сурабалдиева, депутат Жогорку Кенеша:

Фото из интернета. Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева

— Я бы очень хотела поехать на Иссык-Куль. Но обычно мне хватает три дня, чтобы полноценно отдохнуть на побережье нашей жемчужины. А сейчас, сами понимаете, такая ситуация сложная с этим коронавирусом. Конечно, выехать в пансионат можно, но следует соблюдать, как рекомендует Минздрав, все санитарные нормы. В первую очередь дистанцию держать, маску и перчатки в помещениях не снимать. Только в этом случае, да, поехать не возбраняется. Я понимаю людей, которые рвутся из города. Что касается меня, то я бы поехала куда-нибудь в горы, в ущелье забралась бы, где можно эмоционально разгрузиться.

Этот год действительно чрезвычайно тяжелый именно в психологическом плане, и если человек хочет отдохнуть, то государство не может ему запретить это. Эльвира Сурабалдиева

Впереди сложный период — предвыборный. Я, скорее всего, буду баллотироваться. Но лично мое мнение — в парламент должны прийти молодые. В республике сейчас стрессовый период и обновление просто необходимо.

Абдыжапар Бекматов, заместитель председателя Центризбиркома:

Фото из интернета. Заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов

— Я уже свой отпуск отгулял. Но из-за карантина никуда не ездил, дома сидел. Ну если не считать поездки в Ноокат на три недели.

Обычно выезжаем на Иссык-Куль. Бываем и за границей. Вот возил семью в Турцию, на Хайнань. Абдыжапар Бекматов

Но теперь из-за этого коронавируса какая Турция?! Остается только фотографии разглядывать, вспоминать да желать, чтобы эпидемиологическая ситуация скорее стабилизировалась.