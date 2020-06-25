Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав выплатил компенсации только 41 медику

Минздрав выплатил компенсацию 41 медицинскому работнику, которые заразились коронавирусом. Об этом на заседании парламента сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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По его словам, компенсация выплачивается только тем, кто заболел во время выполнения профессиональных обязанностей. Деньги не выплачиваются тем медикам, кто является контактным лицом.

«Мы изменили алгоритм действий во время коронавируса. В частности, бессимптомных больных или тех, у кого симптомы проявляются слабо, отправляем на домашний карантин. По республике сейчас в стационарах лежит 639 пациентов с COVID-19. В инфекционной больнице для коронавирусных больных имеется 204 койки, в Кыргызско-Турецкой — 74, в 6-й больнице 60 коек. В Национальном госпитале и курортологии мы открываем дополнительные койки под обсерватор», — сказал Мадамин Каратаев.

Чиновник признал проблему нехватки врачей. «Из 106 бригад, которые нужны, у нас есть 33, и они не успевают. Линию 118 мы сделали круглосуточной, естественно, они тоже не успевают. Только вчера операторы приняли 3 тысячи 840 обращений», — отметил Мадамин Каратаев.