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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Первая критика. Депутат призывает кабмин и Кубатбека Боронова проснуться

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко призвала правительство во главе с Кубатбеком Бороновым проснуться. Она заявила 24.kg, что против повторного введения режима ЧП, но выступает за ужесточение карантинных мер.

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По словам нардепа, ухудшение эпидемиологической ситуации по стране, особенно в Бишкеке, было ожидаемо. Ведь после снятия ограничительных мер люди вышли на работу.

«Было понятно, что продолжать режим ЧП — значит убить и без того слабую экономику и вызвать сильнейшую социальную напряженность. Поэтому снятие режима ЧП обосновано. Другой вопрос: что за этот период сделало правительство, чтобы подготовить республику к выходу из чрезвычайного положения? Чтобы подготовить систему здравоохранения к поступлению большего числа больных, обеспечить и развернуть лабораторную сеть для приема анализов на COVID-19? Чтобы разработать алгоритм наблюдения за бессимптомниками и теми, кто переносит болезнь в легкой форме на дому, чтобы обеспечить достаточную защиту врачей и выплатить все положенные компенсации, чтобы обеспечить постоянную дезинфекцию?» — задает вопросы Наталья Никитенко.

Она отметила, что, судя по тому, как не справляется система здравоохранения и решения меняются по ходу, кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева не справился с задачей минимизировать риски. Учитывая, что практически весь состав правительства остался прежним, ждать от Боронова улучшения работы не приходится.

Может, стремительно ухудшающаяся ситуация и растущее недовольство народа заставят наконец кабмин проснуться?

Наталья Никитенко

Депутат не сторонник введения ЧП, но выступает за продолжение карантинных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157155/
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