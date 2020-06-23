В правительстве опровергают искусственное завышение смертности от коронавируса

В последнее время в обществе распространяются слухи о том, что людей просят сообщать родным, друзьям, что их родственник умер от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, распространители слухов считают, что таким образом власти пытаются искусственно увеличить показатели смертности от коронавируса для запугивания населения или отмывания денег.

«Отмечу, что это не соответствует действительности. Такая информация должна стать объектом для проверки правоохранительных органов, потому что это мошенничество, ложные слухи», — сказала Аида Исмаилова.

За весь период по стране зарегистрировано 3 тысячи 519 случаев заражения COVID-19. Выздоровели — 2 тысячи 54.