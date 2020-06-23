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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Проводы Абылгазиева. Членов кабмина оштрафовали на 140 тысяч сомов

Членов правительства оштрафовали за нарушение масочного режима и несоблюдение социальной дистанции во время коллективного фотографирования на проводах бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сообщили в Центре санэпидемнадзора Бишкека.

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По его данным, всего оштрафовали 28 чиновников, в том числе премьер-министра Кубатбека Боронова, экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева, вице-премьер-министров.

Административное наказание произведено по статье 150 Кодекса о нарушениях «Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения».

Общая сумма штрафов — 140 тысяч сомов.

Напомним, что в соцсетях раскритиковали членов правительства, а также бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и назначенного накануне на должность главу кабмина Кубатбека Боронова за отсутствие масок и несоблюдение дистанции во время церемонии передачи полномочий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157098/
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