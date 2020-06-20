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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Республиканский штаб возглавит новый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией возглавит новый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Работа штаба останется под личным контролем главы кабмина.

Кубатбек Боронов сообщил, что руководителям регионов и соответствующих служб поручено усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и вести работу по подготовке к осенне-зимнему периоду.

«Коронавирусная инфекция среди нас, в такой ситуации каждый ответственен за здоровье родных и близких. Коронавирус на самом деле существует. Не верьте ложным призывам и догадкам. Некоторые связывают его с политикой. Призываю вас быть осторожными в общественных местах, общественном транспорте», — заявил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156827/
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