Депутат посоветовал Кубатбеку Боронову не ходить по тоям

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

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Депутат Дастан Бекешев спросил, будут ли выплачены пенсии в срок.

Кубатбек Боронов пообещал, что все социальные выплаты — зарплаты и пенсии — будут перечислены в срок.

Парламентарий отметил, что претендент на пост главы кабмина должен чувствовать ответственность. Он посоветовал Кубатбеку Боронову не ходить по тоям.

«Кубатбек Айылчиевич, не ходите по тоям, а работайте. Не нужно, чтобы мы потом выслушивали о том, что премьер ходит по тоям, ест самсы. Это очень важная должность», — сказал Дастан Бекешев.