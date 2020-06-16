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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

ЦИК потратит 2,1 миллиона сомов на изготовление баннеров для выборной кампании

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов объявила тендер на печать баннеров на день выборов. Об этом сообщает портал государственных закупок. 

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По его данным, ЦИК планирует потратить на эти цели 2 миллиона 132 тысячи 100 сомов. В стоимость входит дизайн. 

Напомним, что местные выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах 12 апреля, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были перенесены на неопределенный срок. 

Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии. Кроме того, 4 октября должны состояться выборы в парламент седьмого созыва. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/156119/
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