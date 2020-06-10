ОТРК получила 176 тысяч сомов за сюжет о слиянии «Ата Мекена» и «Акшумкара»

За сюжет о слиянии двух партий — «Ата Мекен» и «Акшумкар» в эфире ОТРК в кассу было оплачено 176 тысяч сомов. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Жанар Акаев.

По его словам, получив эти деньги, руководители канала заверили политиков, что развернутый сюжет выйдет в вечернем выпуске новостей. «Но материал так и не был показан», — сообщил Жанар Акаев.

Если вы сейчас пустите ролик о любой другой партии, то я буду требовать отставки всего топ-менеджмента канала. Жанар Акаев

Депутат напомнил гендиректору Жайнаку Усен уулу, что его избирали не для того, чтобы он красил полы, белил потолки и ставил стеклопакеты. «При вас ничего не изменилось. Такое же однобокое освещение», — резюмировал Жанар Акаев.