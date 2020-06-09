18:20
USD 74.20
EUR 83.84
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сотрудники правоохранительных органов до сих пор не получили компенсации

Председатель парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью Наталья Никитенко сегодня на заседании поинтересовалась, на каком основании правительство издало дискриминационное распоряжение о выплате компенсаций сотрудникам милиции.

Читайте по теме
Проверят и оценят каждого. В МВД сообщили, как заплатят милиционерам надбавки

По ее данным, милиционеры до сих пор не получили положенных законом выплат в трехкратном размере.

«Что за распоряжение кабмина о порядке установления факта несения службы в условиях ЧП? Напомню, что сотрудники правоохранительных органов были командированы на опасные участки, в частности на блокпосты те же. Или это не несение службы? Правительство, вместо того чтобы начислить положенные надбавки, занимается бюрократией», — возмутилась Наталья Никитенко.

Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев пояснил, что по всем 82 сотрудникам милиции, зараженным коронавирусом, проведено служебное расследование, чтобы установить, где именно они были инфицированы. Он заверил, что вопрос с выплатами решится на днях. Все документы переданы в Минфин.

Напомним, ранее сотрудники силовых структур пожаловались на то, что им до сих пор не выплатили надбавки за работу в режиме ЧП. Позже премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что милиционеры сами отказались от денег.

Однако Наталья Никитенко попросила не вводить в заблуждение. Она напомнила, что тем же медикам, которые работали в эпицентре заражения, надбавки выплатили из пожертвований, а не из бюджета.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев подтвердил, что касается добровольных взносов, то для таких поступлений были отрыты два счета: первый при Минздраве, собрано 138 миллионов сомов, большая часть из которых ушла на компенсации. Второй счет открыт при Министерстве труда и соцразвития и на нем накопилось 17 миллионов сомов.

Читайте по теме
Минздрав создал комиссию по выплате компенсации родным умерших от COVID медиков

На счету Министерства финансов сосредоточено 133 миллиона сомов. За апрель 10 тысяч 61 человек получили положенные выплаты, за май — 9 тысяч 54 человека.

На сегодня проводится проверка по 403 медикам, зараженным COVID-19. Чиновники из Минздрава, приглашенные на комитет, ответили, что, как только она завершится, начнутся выплаты. На эти цели уже выделены дополнительно еще 50 миллионов сомов. Один миллион получила семья умершего от коронавируса врача. Ведомство готовит еще 1 миллион семье фтизиатра из Оша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155411/
просмотров: 58
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков пожелал премьер-министру Армении скорейшего выздоровления
Детям не нужно сдавать анализ на коронавирус, чтобы пойти в садик
В Таласе поликлинику закрыли на карантин. У сотрудника подозрение на коронавирус
Поправки в Закон «О прокуратуре» нарушают систему сдержек и противовесов
Рейс Якутск — Бишкек отменен уже второй раз. 162 кыргызстанца ждут самолет
В штабе сообщают о шести больных COVID-19 сотрудниках детсадов Бишкека
Выпуск средств защиты местного производства до сих пор обсуждают в штабе
В Бишкеке у пяти сотрудников районных отделов образования выявили коронавирус
Орто-Сайский рынок в Бишкеке закрывают на дезинфекцию
В Бишкеке коронавирус подтвердился у четырех сотрудников детских садов
Популярные новости
Выборы-2020. Омурбек Текебаев рассказал, кто возглавит список &laquo;Ата Мекена&raquo; Выборы-2020. Омурбек Текебаев рассказал, кто возглавит список «Ата Мекена»
Расходы на&nbsp;парламент. Народ затягивает пояса, а&nbsp;Жогорку Кенеш живет безбедно Расходы на парламент. Народ затягивает пояса, а Жогорку Кенеш живет безбедно
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июня
Носите маски! На&nbsp;рынках наблюдается высокий риск инфицирования коронавирусом Носите маски! На рынках наблюдается высокий риск инфицирования коронавирусом
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
9 июня, вторник
18:16
Сооронбай Жээнбеков пожелал премьер-министру Армении скорейшего выздоровления Сооронбай Жээнбеков пожелал премьер-министру Армении ск...
18:15
Сотрудники правоохранительных органов до сих пор не получили компенсации
18:11
Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
18:02
За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $159 миллионов
17:54
В каких случаях у чиновника конфискуют имущество, рассказал Эркин Асрандиев