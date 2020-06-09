Сотрудники правоохранительных органов до сих пор не получили компенсации

Председатель парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью Наталья Никитенко сегодня на заседании поинтересовалась, на каком основании правительство издало дискриминационное распоряжение о выплате компенсаций сотрудникам милиции.

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По ее данным, милиционеры до сих пор не получили положенных законом выплат в трехкратном размере.

«Что за распоряжение кабмина о порядке установления факта несения службы в условиях ЧП? Напомню, что сотрудники правоохранительных органов были командированы на опасные участки, в частности на блокпосты те же. Или это не несение службы? Правительство, вместо того чтобы начислить положенные надбавки, занимается бюрократией», — возмутилась Наталья Никитенко.

Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев пояснил, что по всем 82 сотрудникам милиции, зараженным коронавирусом, проведено служебное расследование, чтобы установить, где именно они были инфицированы. Он заверил, что вопрос с выплатами решится на днях. Все документы переданы в Минфин.

Напомним, ранее сотрудники силовых структур пожаловались на то, что им до сих пор не выплатили надбавки за работу в режиме ЧП. Позже премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что милиционеры сами отказались от денег.

Однако Наталья Никитенко попросила не вводить в заблуждение. Она напомнила, что тем же медикам, которые работали в эпицентре заражения, надбавки выплатили из пожертвований, а не из бюджета.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев подтвердил, что касается добровольных взносов, то для таких поступлений были отрыты два счета: первый при Минздраве, собрано 138 миллионов сомов, большая часть из которых ушла на компенсации. Второй счет открыт при Министерстве труда и соцразвития и на нем накопилось 17 миллионов сомов.

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На счету Министерства финансов сосредоточено 133 миллиона сомов. За апрель 10 тысяч 61 человек получили положенные выплаты, за май — 9 тысяч 54 человека.

На сегодня проводится проверка по 403 медикам, зараженным COVID-19. Чиновники из Минздрава, приглашенные на комитет, ответили, что, как только она завершится, начнутся выплаты. На эти цели уже выделены дополнительно еще 50 миллионов сомов. Один миллион получила семья умершего от коронавируса врача. Ведомство готовит еще 1 миллион семье фтизиатра из Оша.