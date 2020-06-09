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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Парламентскую фракцию «Кыргызстан» вновь возглавит Канат Исаев

Парламентскую фракцию «Кыргызстан» вновь возглавит депутат Канат Исаев. Об этом 24.kg сообщили в объединении.

По словам самого Каната Исаева, предложение от коллег действительно поступало.

«Мы хотим показать всем пример добровольного сложения депутатских полномочий. Начинается активная работа в регионах, поэтому нардепы и уходят, чтобы заняться подготовкой к выборам на местах. Естественный процесс», — сказал он.

Ранее Канат Исаев уже был лидером фракции «Кыргызстан».

Сегодня стало известно о сдаче мандата лидером фракции Алмазбеком Баатырбековым.

Накануне Руслан Чойбеков сложил досрочно депутатские полномочия. Его место занял экс-министр природных ресурсов Замирбек Эсенаманов.

Ранее, отметим, из «Кыргызстана» вышли Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в Жогорку Кенеш пришли один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155305/
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