Парламентскую фракцию «Кыргызстан» вновь возглавит Канат Исаев

Парламентскую фракцию «Кыргызстан» вновь возглавит депутат Канат Исаев. Об этом 24.kg сообщили в объединении.
По словам самого Каната Исаева, предложение от коллег действительно поступало.
«Мы хотим показать всем пример добровольного сложения депутатских полномочий. Начинается активная работа в регионах, поэтому нардепы и уходят, чтобы заняться подготовкой к выборам на местах. Естественный процесс», — сказал он.
Ранее Канат Исаев уже был лидером фракции «Кыргызстан».
Сегодня стало известно о сдаче мандата лидером фракции Алмазбеком Баатырбековым.
Накануне Руслан Чойбеков сложил досрочно депутатские полномочия. Его место занял экс-министр природных ресурсов Замирбек Эсенаманов.
Ранее, отметим, из «Кыргызстана» вышли Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в Жогорку Кенеш пришли один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.