Парламентскую фракцию «Кыргызстан» вновь возглавит Канат Исаев

Парламентскую фракцию «Кыргызстан» вновь возглавит депутат Канат Исаев. Об этом 24.kg сообщили в объединении.

По словам самого Каната Исаева, предложение от коллег действительно поступало.

«Мы хотим показать всем пример добровольного сложения депутатских полномочий. Начинается активная работа в регионах, поэтому нардепы и уходят, чтобы заняться подготовкой к выборам на местах. Естественный процесс», — сказал он.

Ранее Канат Исаев уже был лидером фракции «Кыргызстан».

Сегодня стало известно о сдаче мандата лидером фракции Алмазбеком Баатырбековым.

Накануне Руслан Чойбеков сложил досрочно депутатские полномочия. Его место занял экс-министр природных ресурсов Замирбек Эсенаманов.

Ранее, отметим, из «Кыргызстана» вышли Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в Жогорку Кенеш пришли один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.