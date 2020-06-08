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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В БГК считают преждевременным решение открыть мечети и храмы

Разрешение республиканского штаба посещать мечети и церкви с 8 июня — преждевременно. Такое мнение высказал на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению депутат Сайдахмат Исмаилов.

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«Я сам хожу в мечети, знаю, сколько туда приходит людей. Некоторые намазкана посещает по тысячи человек, а в мечети Бишкека во время жума-намаза ходят до полумиллиона людей. Есть опасение, что вся работа по борьбе с коронавирусом может пойти коту под хвост», — сказал он.

Депутат добавил, что две большие мечети в Медине и Мекке закрыты. «Я бы хотел обратиться ко всем мусульманам. Сейчас, когда открыли мечети, нет четких правил, соблюдайте дистанцию. Мы все видим, с каким трудом в Кыргызстане сдерживают коронавирус, это работа медиков, госслужащих, госорганов», — отметил Сайдахмат Исмаилов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155210/
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