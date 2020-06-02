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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю

Экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков скрыл в своих налоговых декларациях бизнес-империю, которая состоит как минимум из шести фирм. Такие данные приводит издание Economist.kg.

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По данным СМИ, в некоторых компаниях он выступал учредителем и руководителем. Парламентарий в обход закона владел тренажерным залом, печатным изданием, а также компанией по индивидуальному жилищному строительству ОсОО «Актек-Курулуш». При этом его заработок два года подряд составлял более 39 миллионов сомов.

Сообщается, что «Актек-Курулуш» зарегистрировали как юридическое лицо в 1999 году. До недавнего времени у нее было три соучредителя — Чыныбай Турсунбеков, Сыдыков Руслан Алымухамбетович и Харут Али Ильяс. Поиск в Сети по данным лицам не дает результатов.

Основной вид деятельности фирмы депутата — строительство жилых и нежилых зданий. Согласно данным портала «Открытый бюджет», компания уплатила в бюджет налогов на сумму 117 тысяч 880 сомов (с 2013 по 2018 год).

Чыныбай Турсунбеков числился соучредителем и руководителем этого ОсОО вплоть до 2020 года — 4 марта компания прошла перерегистрацию в Минюсте.

«Вероятно, на фоне скандалов, разгоревшихся вокруг скрытого бизнеса его коллег, он решил наконец покинуть одну из фирм. Остальные еще предстоит проверить», — отмечает издание.

Согласно налоговой отчетности Чыныбая Турсунбекова, он очень богатый человек. Об этом говорит хотя бы наличие шести квартир у него и еще пяти у его близкого родственника. Это не считая четырех домов разной площадью, гаражей, земельных участков и жилых помещений.

Последние два года заработок депутата превышал 39 миллионов сомов ежегодно — это по 3,25 миллиона в месяц.

Но ни малейшего упоминания о бизнесе в декларациях парламентария все это время не было. В том числе и о компании «Актек-Курулуш».
Ссылка: https://24.kg/vlast/154453/
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