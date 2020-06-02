Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю

Экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков скрыл в своих налоговых декларациях бизнес-империю, которая состоит как минимум из шести фирм. Такие данные приводит издание Economist.kg.
По данным СМИ, в некоторых компаниях он выступал учредителем и руководителем. Парламентарий в обход закона владел тренажерным залом, печатным изданием, а также компанией по индивидуальному жилищному строительству ОсОО «Актек-Курулуш». При этом его заработок два года подряд составлял более 39 миллионов сомов.
Сообщается, что «Актек-Курулуш» зарегистрировали как юридическое лицо в 1999 году. До недавнего времени у нее было три соучредителя — Чыныбай Турсунбеков, Сыдыков Руслан Алымухамбетович и Харут Али Ильяс. Поиск в Сети по данным лицам не дает результатов.
Основной вид деятельности фирмы депутата — строительство жилых и нежилых зданий. Согласно данным портала «Открытый бюджет», компания уплатила в бюджет налогов на сумму 117 тысяч 880 сомов (с 2013 по 2018 год).
«Вероятно, на фоне скандалов, разгоревшихся вокруг скрытого бизнеса его коллег, он решил наконец покинуть одну из фирм. Остальные еще предстоит проверить», — отмечает издание.
Согласно налоговой отчетности Чыныбая Турсунбекова, он очень богатый человек. Об этом говорит хотя бы наличие шести квартир у него и еще пяти у его близкого родственника. Это не считая четырех домов разной площадью, гаражей, земельных участков и жилых помещений.
Последние два года заработок депутата превышал 39 миллионов сомов ежегодно — это по 3,25 миллиона в месяц.
Но ни малейшего упоминания о бизнесе в декларациях парламентария все это время не было. В том числе и о компании «Актек-Курулуш».