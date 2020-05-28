Депутат просит убрать блокпосты и разрешить работу частных детских садов

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев обратился к республиканскому штабу по борьбе с коронавирусом с просьбой убрать блокпосты.

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По словам парламентария, в соседнем Казахстане уже принимают решение по этому вопросу.

«Для чего эти посты нужны, если запущены маршрутки, люди перемещаются в город и обратно без проблем. Какими тепловизорами они пользуются, если те показывают разную температуру? Выявляют ли они коронавирусных больных? Не лучше ли контролировать людей в помещениях — кафе, магазинах. На постах образуются большие пробки, а некоторых пропускают за деньги. В Казахстане тоже принимают решение по блокпостам, мы же любим копировать», — сказал Дастан Бекешев.

Парламентарий также озвучил проблему частных детских садов. По его словам, как минимум два дошкольных учреждения вынуждены закрыться из-за того, что не смогли оплатить аренду.

«Нужно разрешить частным детским садам работать. Почему в кафе можно собираться до 50 человек, а детсадам работать нельзя? Смысла нет. Если мы будем и дальше запрещать их деятельность, то это ударит по карманам простых людей», — отметил Дастан Бекешев.