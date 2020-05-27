С 1 июня все сотрудники министерств и ведомств должны выйти на работу

С 1 июня 2020 года необходимо обеспечить работу сотрудников министерств, государственных комитетов, административных ведомств, полномочных представительств правительства в областях, районных государственных администраций. Такое поручение подписал руководитель аппарата кабмина — министр Самат Кылжыев.

Решение принято для эффективной реализации принятых антикризисных мер, направленных на стабилизацию социально-экономического положения в Кыргызстане, а также в связи с отменой в стране чрезвычайного положения и возобновлением разрешенных видов экономической деятельности.

Сотрудники, не имеющие возможности добираться до места работы общественным транспортом, могут продолжать работать удаленно.

«Руководителям государственных органов необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в повседневной деятельности при исполнении работниками служебных обязанностей. Необходимо принять меры, направленные на защиту здоровья сотрудников и установление режима работы», — говорится в сообщении.