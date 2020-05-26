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Власть

Закон о противодействии ОПГ до сих пор не поступил в парламент

Законопроект «О противодействии ОПГ» до сих пор не поступил в Жогорку Кенеш. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила депутат Наталья Никитенко.

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По ее словам, в связи с принятием нового уголовного законодательства необходимо привести в соответствие действующий Закон «О противодействии ОПГ».

«Мы не раз просили внести законопроект на рассмотрение, однако он до сих пор завис. Документ необходим, учитывая, что преступность подняла голову, только сегодня задержано 11 членов ОПГ. Тем более накануне выборов отдельные политические силы могут предпринять попытки привлекать в процесс преступный мир», — сказала Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153874/
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