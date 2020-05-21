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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

На примере главы Таласа. Правительство призвали быть жестче с приезжающими

Правительство призвали не идти на поводу у бунтовщиков в обсервациях. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

Он отметил, что требования изоляции должны придерживаться все, в том числе мигранты, приехавшие из-за границы.

«Надо быть жестче и не надо отпускать, если начали бунтовать. В то же время надо улучшить условия в обсервациях. Вот глава Таласской области обратно взял их в обсервацию. А остальные где?» — спросил депутат.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заверил, что все мигранты, которые прибыли из Соль-Илецка, под контролем.

Напомним, кыргызстанцы, находящиеся в обсервации на бывшей авиабазе, взбунтовались. В результате в обсервации оставили 19 человек, остальных отпустили.

7 мая из Соль-Илецка (Оренбургская область России) на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.

Ранее Минздрав сообщал, что число заразившихся коронавирусом, приехавших из Соль-Илецка, выросло до 101 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153489/
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