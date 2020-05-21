На примере главы Таласа. Правительство призвали быть жестче с приезжающими

Правительство призвали не идти на поводу у бунтовщиков в обсервациях. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.
Он отметил, что требования изоляции должны придерживаться все, в том числе мигранты, приехавшие из-за границы.
«Надо быть жестче и не надо отпускать, если начали бунтовать. В то же время надо улучшить условия в обсервациях. Вот глава Таласской области обратно взял их в обсервацию. А остальные где?» — спросил депутат.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заверил, что все мигранты, которые прибыли из Соль-Илецка, под контролем.
Напомним, кыргызстанцы, находящиеся в обсервации на бывшей авиабазе, взбунтовались. В результате в обсервации оставили 19 человек, остальных отпустили.
7 мая из Соль-Илецка (Оренбургская область России) на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.
Ранее Минздрав сообщал, что число заразившихся коронавирусом, приехавших из Соль-Илецка, выросло до 101 человека.