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Власть

В парламенте предлагают коррупционеров и их родню лишить права избираться

Граждан Кыргызстана, осужденных за коррупцию, должны лишить права избираться в местные кенеши и Жогорку Кенеш. С таким предложением выступил депутат ЖК Тазабек Икрамов.

Нардеп предлагает внести изменения в Закон «О выборах».

«Коррупционеры, их дети и близкие люди не должны участвовать в выборах. Граждане Кыргызстана, имеющие банковские счета и недвижимость за границей, также должны быть лишены права участвовать в выборах. Это касается и тех, кто осужден по обвинению в коррупции», — заявил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153403/
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