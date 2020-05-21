В парламенте предлагают коррупционеров и их родню лишить права избираться

Граждан Кыргызстана, осужденных за коррупцию, должны лишить права избираться в местные кенеши и Жогорку Кенеш. С таким предложением выступил депутат ЖК Тазабек Икрамов.

Нардеп предлагает внести изменения в Закон «О выборах».

«Коррупционеры, их дети и близкие люди не должны участвовать в выборах. Граждане Кыргызстана, имеющие банковские счета и недвижимость за границей, также должны быть лишены права участвовать в выборах. Это касается и тех, кто осужден по обвинению в коррупции», — заявил нардеп.