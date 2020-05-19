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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Дональд Трамп предъявил ВОЗ ультиматум

Фото © AP Photo/Evan Vucci. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп дал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. Об этом сообщил ТАСС.

В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование международной структуры и пересмотрят свое членство в ней. Это следует из письма, направленного Дональдом Трампом директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Президент США опубликовал его на своей странице в Twitter.

«Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в послании.

Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений.

«14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, — отметил Дональд Трамп. — Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики».

Дональд Трамп считает, что ВОЗ следует продемонстрировать независимость от Китая и оперативно провести реформы.

«Ясно, что неоднократные ошибки, допущенные вами и вашей организацией в связи с пандемией нового коронавируса, обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный возможный дальнейший шаг для ВОЗ в том, чтобы, если она способна, на деле продемонстрировать независимость от Китая, — полагает Дональд Трамп. — Моя администрация уже начала консультации с вами относительно того, как реформировать организацию. Однако действия нужно предпринять быстро».
Ссылка: https://24.kg/vlast/153204/
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