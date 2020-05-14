Депутаты продолжают ставить спикера на место. Чем отвечает Дастанбек Джумабеков

Сегодня на заседании парламента депутаты поспорили о том, какой из законопроектов о снижении избирательного порога должен рассматриваться.

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Каныбек Иманалиев попросил спикера Дастанбека Джумабекова не быть адвокатом правительства.

«Вы уже седьмой или восьмой спикер. Мы со всеми работали, но когда вы пришли, стали адвокатом правительства. Вы не торага кабмина. Вы — торага Жогорку Кенеша. По всем вопросам защищаете правительство и везде пытаетесь стать специалистом. Это не принесет парламенту чести. Делайте выводы. Депутатов выбирает народ, вы не имеете права говорить о том, кому выходить из зала заседаний. Помните, Сапар Исаков будучи премьером начал огрызаться со мной? Вы его поддержали, и где он сейчас? Теперь вы Абылгазиева поддерживаете», — сказал Каныбек Иманалиев.

Дастанбек Джумабеков ответил, что у него есть право на реплики, и никто этого не отменял.

«Не вам меня учить, как и какой закон я должен комментировать. Говорите осторожнее», — парировал Дастанбек Джумабеков.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.

Но незадолго до речи главы государства в Жогорку Кенеше ряд парламентариев выступили за изменения избирательного законодательства. Законопроект о сокращении барьера до 5 процентов застрял в правительстве.