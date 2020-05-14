Давай, до свидания. В парламенте раскритиковали представителя Минюста

Сегодня на заседании парламента депутаты поспорили о том, какой из законопроектов о снижении избирательного порога должен рассматриваться.

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Депутат Исхак Масалиев спросил у представителя Минюста, почему законопроект о пятипроцентном избирательном пороге в ведомстве рассматривался три месяца, а о семипроцентном — 12 дней.

«В чем разница?» — спросил нардеп.

Сотрудник Минюста ответил, что у него нет по законопроекту точной информации.

Депутат раскритиковал юриста за невнятный ответ.

«Что этот человек делает тут, если не может ответить? Его же специально пригласили. Если он не готов, то надо сказать ему: давай, до свидания», — возмутился Исхак Масалиев.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.

Но незадолго до речи главы государства в Жогорку Кенеше ряд парламентариев выступили за изменения избирательного законодательства. Законопроект о сокращении барьера до 5 процентов застрял в правительстве.