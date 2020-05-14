В парламенте спорят о поправках в избирательное законодательство

Сегодня на заседании парламента депутаты поспорили о том, какой из законопроектов о поправках про снижение избирательного порога должен рассматриваться.

Читайте по теме Поправка об изменении избирательного порога застряла в правительстве

Спикер Дастанбек Джумабеков сообщил, что сегодня на обсуждение в первом чтении вносится законопроект о снижении избирательного порога до 7 процентов.

Депутат Наталья Никитенко напомнила, что ранее депутаты от оппозиции вносили поправки в закон о снижении барьера до 5 процентов. Согласно регламенту Жогорку Кенеша, два одинаковых законопроекта должны рассматриваться вместе сначала на заседании профильного комитета, а затем на палате.

«Только после этого принимается решение либо об объединении инициативы или о принятии другой. Однако сейчас комитет выходит за рамки регламента. Наш законопроект проигнорировали и не внесли на обсуждение комитета. Это незаконно, тут усматривается политическая дискриминация, поскольку инициаторами являются депутаты от оппозиции», — сказала парламентарий, обращаясь к спикеру.

Однако Дастанбек Джумабеков проигнорировал обращение нардепа.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.

Но незадолго до речи главы государства в Жогорку Кенеше ряд парламентариев выступили за изменения избирательного законодательства. Законопроект о сокращении барьера на четыре ступени — до 5 процентов, застрял в правительстве.