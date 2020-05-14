12:52
USD 76.94
EUR 83.42
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В парламенте спорят о поправках в избирательное законодательство

Сегодня на заседании парламента депутаты поспорили о том, какой из законопроектов о поправках про снижение избирательного порога должен рассматриваться.

Читайте по теме
Поправка об изменении избирательного порога застряла в правительстве

Спикер Дастанбек Джумабеков сообщил, что сегодня на обсуждение в первом чтении вносится законопроект о снижении избирательного порога до 7 процентов.

Депутат Наталья Никитенко напомнила, что ранее депутаты от оппозиции вносили поправки в закон о снижении барьера до 5 процентов. Согласно регламенту Жогорку Кенеша, два одинаковых законопроекта должны рассматриваться вместе сначала на заседании профильного комитета, а затем на палате.

«Только после этого принимается решение либо об объединении инициативы или о принятии другой. Однако сейчас комитет выходит за рамки регламента. Наш законопроект проигнорировали и не внесли на обсуждение комитета. Это незаконно, тут усматривается политическая дискриминация, поскольку инициаторами являются депутаты от оппозиции», — сказала парламентарий, обращаясь к спикеру.

Однако Дастанбек Джумабеков проигнорировал обращение нардепа.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.

Но незадолго до речи главы государства в Жогорку Кенеше ряд парламентариев выступили за изменения избирательного законодательства. Законопроект о сокращении барьера на четыре ступени — до 5 процентов, застрял в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152757/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Выбирать депутатов не списком, а поименно предлагается в новом законопроекте
Поправка об изменении избирательного порога застряла в правительстве
Выборы-2020. Закон о пороге 9 процентов подписывал Алмазбек Атамбаев
Инициаторы снижения избирательного порога жалуются на нарушение регламента
Законопроект о снижении избирательного порога до 5 процентов отправлен в ЦИК
Выборы-2020. Снизить избирательный порог до 7 процентов хотят депутаты
Поправки о снижении избирательного порога застряли в профильном комитете
Депутат просит рассмотреть проект закона о снижении избирательного порога
Омурбек Текебаев объяснил, почему избирательный порог должен быть 3 процента
Депутаты все-таки решили снизить избирательный залог и барьер в 9 процентов
Популярные новости
Нервы не&nbsp;выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в&nbsp;парламенте Нервы не выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в парламенте
Семь пятниц на&nbsp;неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о&nbsp;правилах Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
У&nbsp;ГСБЭП есть вопросы о&nbsp;законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева У ГСБЭП есть вопросы о законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева
Где логика? Депутат раскритиковала последние решения правительства и&nbsp;штаба Где логика? Депутат раскритиковала последние решения правительства и штаба
Бизнес
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
14 мая, четверг
12:44
В парламенте спорят о поправках в избирательное законодательство В парламенте спорят о поправках в избирательное законод...
12:28
Всемирный банк выделит на развитие и поддержку Ошской области $60 миллионов
12:26
Последнего звонка и выпускного в школах Кыргызстана не будет
12:08
В Ошской области Кыргызстана произошло землетрясение
12:00
Секвестирование бюджета. На чем будет экономить государство