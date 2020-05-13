Сооронбай Жээнбеков поручил усилить борьбу с коррупцией в госорганах и милиции

Президент Сооронбай Жээнбеков принял генерального прокурора Откурбека Джамшитова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что на встрече обсудили текущую деятельность и приоритетные задачи на ближайшую перспективу, стоящие перед органами прокуратуры.

Откурбек Джамшитов представил отчет о работе органов прокуратуры, информацию о мерах по противодействию коррупции, деятельности по надзору за единообразным исполнением законов госорганами, местными властями и правоохранительными структурами.

В 2019 году выявили более 36 тысяч нарушений закона, по которым приняли меры прокурорского реагирования. В пользу государства возместили более 1 миллиарда сомов.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость обеспечения органами прокуратуры верховенства закона и укрепления законности в стране. Он обратил особое внимание на усиление мер по борьбе с коррупцией в органах государственной власти, правоохранительных органах.

«Необходимо усилить меры по цифровизации деятельности органов прокуратуры и продолжить работы по реализации судебно-правовой реформы, несмотря на временные неудобства, связанные с распространением коронавирусной инфекции», — заключил глава КР.