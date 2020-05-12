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Власть

Сооронбай Жээнбеков навестил в госпитале раненых пограничников

Президент Сооронбай Жээнбеков навестил военнослужащих, получивших ранения в ходе недавнего приграничного инцидента с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, военнослужащие Государственной пограничной службы Султанбек уулу Мирбек, Абдисаит уулу Манас и Турдубай уулу Чынгыз, получившие огнестрельные ранения, на данный момент проходят лечение в Национальном госпитале в Бишкеке.

Президент высказал пограничникам слова поддержки и пожелал им скорейшего выздоровления, поблагодарил за добросовестное служение Родине и охрану ее рубежей.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152545/
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