15:27
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке усилят контроль за соблюдением карантина

В Бишкеке будет усилен контроль за соблюдением карантинного режима. Об этом сообщил республиканский штаб.

Как отметил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, некоторые торговые точки и продуктовые рынки не соблюдают санитарные требования. По его словам, были случаи, когда водители такси не надевали маски и не соблюдали рекомендации. В связи с этим, по его словам, необходимо усилить контроль по соблюдению санитарных правил и других карантинных мер.

Послабления для возобновления работы не означают отмену карантина.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов

«Праздничные дни увеличили число людей на улицах. В этой части органам правопорядка необходимо усилить работу патрулей и следить за строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил и правил самодистанцирования», — сказал Кубатбек Боронов.

Самостоятельно принятые решения полпредов правительства по запрету въезда в область и требований справки о том, что человек не болен коронавирусом, необходимо изменить.

Кубатбек Боронов

По его словам, на санитарно-карантинных постах должен продолжаться усиленный контроль за всем въезжающим и выезжающим транспортом и гражданами согласно утвержденному Минздравом алгоритму действий проверок.

Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан излишне за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий.

Кубатбек Боронов

Руководителям государственных и местных органов власти поручено держать под контролем вопрос обеспечения безопасности здоровья, соблюдения основных санитарных требований сотрудниками, задействованными в борьбе с коронавирусом, в целях исключения случаев заражения инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151946/
просмотров: 647
Версия для печати
Материалы по теме
Справка об отсутствии коронавируса. Минздрав дал пояснение
В Соль-Илецке остались 70 граждан Кыргызстана. Не согласились бросать машины
На Иссык-Куле выписался последний болевший коронавирусом
Полтора месяца режима ЧП. А теперь вы считаете действия властей оправданными?
Депутат предлагает внести поправки в избирательное законодательство
АБР выделил Кыргызстану $50 миллионов на смягчение последствий коронавируса
В Кыргызстане продлили срок действия зеленого коридора для иностранцев
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация стабилизировалась
США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса
Популярные новости
Это не&nbsp;мифические крокодилы в&nbsp;реке. В&nbsp;правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Главы Казахстана и&nbsp;Кыргызстана обсудили совместные меры по&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19
Дарига Назарбаева лишилась депутатского мандата парламента Казахстана Дарига Назарбаева лишилась депутатского мандата парламента Казахстана
&laquo;Крокодил в&nbsp;реке Нарын&raquo; не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;спору. Парламент требует извинений «Крокодил в реке Нарын» не имеет отношения к спору. Парламент требует извинений
Бизнес
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
5 мая, вторник
15:01
Жизнь на ринге. Как парень из глубинки стал чемпионом мира по двум единоборствам Жизнь на ринге. Как парень из глубинки стал чемпионом м...
14:59
В Бишкеке усилят контроль за соблюдением карантина
14:33
Справка об отсутствии коронавируса. Минздрав дал пояснение
14:27
В Соль-Илецке остались 70 граждан Кыргызстана. Не согласились бросать машины
14:24
На Иссык-Куле выписался последний болевший коронавирусом