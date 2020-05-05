В Бишкеке усилят контроль за соблюдением карантина

В Бишкеке будет усилен контроль за соблюдением карантинного режима. Об этом сообщил республиканский штаб.

Как отметил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, некоторые торговые точки и продуктовые рынки не соблюдают санитарные требования. По его словам, были случаи, когда водители такси не надевали маски и не соблюдали рекомендации. В связи с этим, по его словам, необходимо усилить контроль по соблюдению санитарных правил и других карантинных мер.

Послабления для возобновления работы не означают отмену карантина. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов

«Праздничные дни увеличили число людей на улицах. В этой части органам правопорядка необходимо усилить работу патрулей и следить за строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил и правил самодистанцирования», — сказал Кубатбек Боронов.

Самостоятельно принятые решения полпредов правительства по запрету въезда в область и требований справки о том, что человек не болен коронавирусом, необходимо изменить. Кубатбек Боронов

По его словам, на санитарно-карантинных постах должен продолжаться усиленный контроль за всем въезжающим и выезжающим транспортом и гражданами согласно утвержденному Минздравом алгоритму действий проверок.

Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан излишне за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий. Кубатбек Боронов

Руководителям государственных и местных органов власти поручено держать под контролем вопрос обеспечения безопасности здоровья, соблюдения основных санитарных требований сотрудниками, задействованными в борьбе с коронавирусом, в целях исключения случаев заражения инфекцией.