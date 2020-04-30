Летал ли Жээнбеков в Саудовскую Аравию? Депутаты вступились за брата президента

Асылбек Жээнбеков не ездил в умру в марте. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Торобай Зулпукаров.

По его словам, в телефонном разговоре Асылбек Жээнбеков опроверг информацию о своей поездке в Саудовскую Аравию в марте.

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«Он не ездил в Саудовскую Аравию и не возвращался 20 марта. Поэтому надо проверить, озвученную в парламенте информацию, что кто-то якобы дал приказ пропустить рейс из Саудовской Аравии без проверки», — заявил нардеп.

Сегодня депутат Ирина Карамушкина заявила, что пассажиров рейса из Саудовской Аравии не проверяли, паломники, прибывшие этим бортом, не были помещены в карантин. Она обратилась к чиновникам с требованием провести проверку.

Кстати, Ирина Карамушкина не называла никаких имен, в том числе брата главы государства, лишь отметив, что авиарейс с паломниками на борту не был подвергнут проверке.