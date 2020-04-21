Зараженные медики должны получить компенсации. Без унизительных проверок

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко возмущена заявлением Минздрава о том, что рассчитывать на компенсацию могут только те врачи и медсестры, кто заразился коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей, а не по другим причинам.

Ранее замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев отметил, что каждый случай обнаружения инфекции у медика будет тщательно расследоваться.

Отвечая на вопросы 24.kg, Наталья Никитенко подчеркнула: ставить вопрос таким образом, заранее с обвинительным уклоном, безответственно и преступно.

«Как можно сейчас доказать, где и как заразился медик, если он выполнял свои обязанности, не сидел дома, а работал с больными? В то же время, конечно, он ходил в магазин, возможно, его семья выходила за продуктами. Если врач работал с больными во время действия режимов ЧС и ЧП и заразился коронавирусом, здесь не должно быть никаких рассуждений. Компенсация, установленная правительством в размере 200 тысяч сомов, должна быть выплачена обязательно. Все установленные выплаты и компенсации за работу в сложных условиях должны быть выплачены в полном объеме и в срок», — заметила она.

Наталья Никитенко сказала, что в последнее время особенно остро испытывает нарастающее чувство негодования и боли за наших врачей, которые были брошены, как позже выяснилось, без надлежащих средств защиты по борьбе с вирусом.

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«Они ночевали, дневали в больницах в тяжелых условиях, многие заразились, а теперь еще позиция чиновников выглядит как попытка перекинуть вину на самих врачей и лишить их положенных выплат. На одном из заседаний ЖК еще три недели назад я поднимала вопрос о том, что многих врачей просто отправили в отпуск без содержания, и это недопустимо. Тогда мои слова опровергли в министерстве, но сейчас вышла история с отменой приказа Минздрава по обязательной оплате отпуска медиков якобы для разработки постановления правительства. Отсутствие у врачей точной информации, попытка волокитить и бюрократизировать процедуры выплаты врачам этих 42 тысяч сомов, где еще нужно доказать, что врач работал на износ и имеет основания, а иначе сумма будет гораздо меньше, — это все дурно пахнет и требует тщательного разбирательства», — считает она.

В качестве примера безобразного отношения к врачам парламентарий привела ситуацию с медиками ЦСМ № 17, которые 17 часов простояли на улице, ожидая, когда их отвезут в обсервацию, и в итоге добрались до пункта назначения своим ходом.

«Обязательно выясним, кто за этим стоит! Не теми репрессиями занимаетесь! Так бы боролись с коррупционерами! А разве главврач ЦСМ № 17 оказалась не права, потребовав поместить свой коллектив в обсервацию? Уже сегодня из 30 человек 7 подтвержденных случаев коронавируса. Или нужно было продолжать врачам оставаться на местах, работать, переносить инфекцию на ногах и подвергать риску себя и многих? Расследование обстоятельств заражения обязательно должно быть доведено до конца. Это принципиальный вопрос всего общества», — заявила она.

Те врачи, которые имеют смелость, как главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова, прямо и открыто заявить о проблеме, требовать просто нормального отношения, они будут подвергаться нападкам? Наталья Никитенко

Она напомнила и про то, что действия сотрудников ГКНБ, которые заставляли врачей извиняться на камеру за озвучивание информации, деморализовали многих. Врачи сомневаются, и не без причин, что обещанные выплаты будут доступны всем без попыток «вырезать» кого-то под разными предлогами.

Считаю, что во время действия ЧС и ЧП в борьбе с пандемией непринятие достаточных мер по реальной поддержке и защите медицинских работников, оказание на них всякого рода давления нужно расценивать как подрыв государственной безопасности. Наталья Никитенко

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 140 случаев заражения коронавирусом среди медработников.