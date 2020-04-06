Десять лет апрельской революции. Президент обратился к кыргызстанцам

«Мы должны извлечь уроки из апрельских событий и никогда не допустить возможности принятия решений против воли народа», — заявил в своем обращении президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что трудно переоценить политическое и историческое значение этого события, ознаменовавшего начало поворотного момента в новейшей истории Кыргызстана. С каждым годом все отчетливей становятся смысл и уроки революции. Герои революции, выступившие, не страшась смерти, против произвола власти, сложили свои головы во имя будущего народа Кыргызстана.

Эта дата священна для всех нас. Сооронбай Жээнбеков

«Мечты и стремления героев, отдавших жизнь за будущее Кыргызстана, мы воспринимаем как их завещание нам. Седьмое апреля — дату, показавшую всему миру свободолюбивую и решительную волю нашего народа, необходимо каждый год отмечать достойно. Был издан указ о праздновании 10-летней годовщины народной революции, в рамках которого был запланирован ряд мероприятий. В том числе — в целях увековечения памяти героев апрельских и аксыйских событий был построен музей памяти «Таазим», — подчеркнул Сооронбай Жээнбекв.

Он отметил, что из-за пандемии, охватившей все человечество, не проведены массовые мероприятия. Вместе с тем реализация идей апрельской революции — это задача, которая неизменно присутствует в повестке дня. Президент уверен, что апрельская революция послужила мощным импульсом для изменения системы управления нашего государства. Были сделаны решительные шаги для установления парламентской демократии. И будут приложены все усилия для развития парламентаризма в стране.

Возросло значение свободы слова. Повышена роль гражданского общества в жизни государства. Сооронбай Жээнбеков

«Но, к сожалению, пока не добились полноценной реализации всех целей революции. Поэтому они определены как приоритетное направление проводимых реформ, и мы нацелены на претворения их в жизнь», — говорится в обращении.

Президент еще раз обратил внимание, что и государственная власть, и все общество, и каждый из нас сегодня подверглись серьезному испытанию на прочность. Ныне принимаются все меры, направленные на противостояние инфекции, по поддержке уязвимых слоев населения и по облегчению положения предпринимателей.

Нас радуют результаты неустанного труда врачей — инфицированные граждане начали выздоравливать. Сооронбай Жээнбеков

«Выражаю глубокую благодарность нашим врачам, круглые сутки стоящим на страже нашего с вами здоровья, несмотря на угрозу их жизни и здоровью. Мы обязаны высоко ценить труд медиков и оказывать поддержку деятельности правоохранительных органов. Никто не имеет права рисковать, считая, что «меня это не коснется, инфекция пройдет мимо меня». Нарушители режима чрезвычайного положения создают угрозу не только для себя, своей семьи и родственников, но и для всех граждан страны», — уверен Сооронбай Жээнбеков.

В мире количество зараженных превысило отметку в миллион человек. И в Кыргызстане этот показатель растет, зарегистрированы случаи смерти. Поэтому президент еще попросил: каждый гражданин страны, независимо от возраста, занимаемой должности, социального статуса обязан четко выполнять медицинские требования, находиться дома и строго соблюдать дисциплину.

Глава государства уверен: только благодаря строгому соблюдению дисциплины мы сможем эффективно защититься от вируса и поставить надежный заслон его распространению.

«Как и все народы мира, мы также столкнулись с рядом неудобств в своей повседневной жизни. Есть граждане, которые находятся в тяжелой ситуации, поскольку временно остались без работы. Правительство и местные власти начали оказывать адресную помощь уязвимым слоям населения. Хотел бы выразить благодарность нашим гражданам и предпринимателям, которые оказывают посильную помощь нуждающимся в поддержке людям. Также мы высоко ценим помощь дружественных нам государств и международных партнеров. Мы не одни в борьбе с этой напастью», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он еще раз напомнил, что правительство и местные власти обязаны обеспечить продовольственную безопасность страны.

Необходимо оказать всяческую поддержку нашим фермерам для своевременного проведения весенних полевых работ.

«Были и более сложные времена, которые мы пережили благодаря единству и сплоченности. И нынешнее испытание также сплотило наш народ, укрепило его единство. С помощью Всевышнего мы с честью выйдем и из этой ситуации. Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и благополучие! Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!» — заключил президент.