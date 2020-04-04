Депутат Жогорку Кенеша предлагает отменить штрафы за семейное насилие

Депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева предлагает отменить штрафы за семейное насилие. Она подготовила поправки в Кодекс о проступках.

Автор отметила, что часть дел не расследуют — не все заявления можно довести до конца. Пострадавшие отзывают заявления, поскольку в семье нет денег оплатить штраф.

«Количество зарегистрированных фактов семейного насилия ежегодно растет. 96 процентов виновных в насилии — мужчины, и в основном мужья, избивающие жен. В четырех случаях из пяти — насилие совершается в состоянии алкогольного опьянения, большинство из них — безработные. Административная ответственность ни к чему не приводит, потому что штраф уходит не пострадавшей, а государству. Круг насилия не разбивается», — отмечает нардеп.

Вместо штрафа предлагают подозреваемого арестовывать на 15 суток. Административный арест должен назначать судья.

Ранее сообщалось, что в связи с карантином увеличились факты домашнего насилия. Однако представители республиканского штаба не привели конкретных данных и посоветовали пострадавшим обращаться по номеру 111.