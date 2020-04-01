Премьер-министр заявил, что у него есть моральное право занимать свое кресло

Сегодня на заседании парламента депутат Мирлан Жээнчороев спросил у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о причине увольнения Алтынай Омурбековой.

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Глава кабмина заявил, что вице-премьер написала заявление и ушла по собственному желанию.

Нардеп спросил, есть ли у самого премьера моральное право занимать свою должность, когда 95 процентов его команды ушло в отставку.

Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что имеет на это право, и объяснил это тем, что правительство работает.

Депутат сказал, что премьер-министр должен уйти в отставку либо сейчас, либо сразу после окончания карантина.

Напомним, что сегодня президент подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой.