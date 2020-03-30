Коронавирус в Кыргызстане. Десять новых заболевших выявлены в Сузакском районе

Все новых десять больных коронавирусом выявлены в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, всего анализы взяты у 13 тысяч 302 человек, из которых у 7 тысяч 96 человек отрицательные показатели.

«На сегодняшний день количество больных — 94 человека. Из них в Джалал-Абадской области — 50, Ошской области — 24, Чуйской области — 3, Баткенской области — 1, городе Оше — 8, в Бишкеке — 7, Нарынской области — 1. В обсервации находятся 1 тысяча 459 человек», — сказал Кубатбек Боронов.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии, еще трое выздоровело. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.