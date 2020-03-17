На пост генконсула КР в Стамбуле предложена кандидатура Нурлана Абдурахманова

Генеральным консулом Кыргызстана в Стамбуле предложено стать заместителю министра иностранных дел Нурлану Абдурахманову. Его кандидатуру поддержали депутаты комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Прежний генеральный консул КР в Стамбуле Эркин Сопоков был снят с должности после убийства бизнесмена Айеркена Саймаити. Позже бывший дипломат был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Покушение на убийство».

Напомним, что журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.