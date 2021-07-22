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Власть

Как встать на консульский учет. МИД вносит поправки в соответствующее положение

МИД разработал поправки в положение о порядке постановки на консульский учет и снятия с него.

Разработчики предлагают исключить дублирующую норму, по которой граждане Кыргызской Республики, выезжающие на постоянное место жительства за рубеж, обязаны сняться с регистрационного учета по месту жительства в КР.

Гражданин Кыргызстана может быть поставлен на постоянный консульский учет при условии снятия с регистрационного учета и предоставления адресного листка выбытия.

Вместе с тем автоматизированные информационные системы «Адресно-справочное бюро» и «Консульский учет» предусматривают, что гражданин может сняться с учета, подав заявление в электронном виде в случае, если он находится за пределами страны. Возвращаясь в Кыргызстан, он должен обратиться в уполномоченный государственный орган, чтобы зарегистрироваться по упрощенной процедуре.

Предлагается исключить пункт, по которому кыргызстанец должен, чтобы встать на учет, свои фотографии принести лично. Уточняется, что в системе уже есть снимки граждан Кыргызской Республики. Кроме того, в АИС «Консульский учет» есть функция, позволяющая фотографировать. 

Конкретизируется и порядок снятия с учета. Без заявления это делается в случае смерти гражданина или выхода его из гражданства. Данные изменения направлены на актуализацию списков граждан, находящихся на консульском учете.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201690/
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