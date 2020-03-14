Препятствий для перемещения грузов через границу с Казахстаном нет

На сегодня никаких препятствий для перемещения грузов через кыргызско-казахстанскую границу нет. Об этом стало известно во время телефонного разговора премьер-министров Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева и Казахстана Аскара Мамина.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества. Особое внимание главы правительств уделили вопросу обеспечения дальнейшей слаженной и согласованной работы контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-казахстанском участке государственной границы для беспрепятственного прохождения граждан и товаров в обе стороны.