Изменения в избирательном законодательстве не должны стать политической дубинкой

Нельзя допустить того, чтобы изменения в избирательное законодательство стали политической дубинкой. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

В парламенте рассматривают законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере избирательного законодательства».

Наталья Никитенко отметила, что поддерживает концепцию законопроекта, поскольку подкуп избирателей, использование административного ресурса на выборах уже стали обычным явлением. И ответственность за это должна быть.

«Но у меня вопрос применения на практике, не станет ли этот закон политдубинкой, которую будут применять к оппонентам власти», — сказала она.

В то же время она отметила, что для того, чтобы к выборам было доверие, надо пресекать политическое использование данного законопроекта.

Аида Исмаилова отметила, что в действующем законодательстве отсутствует реальный механизм привлечения к ответственности виновных лиц за использование административного ресурса.

«Для предотвращения злоупотребления административным ресурсом на выборах проект закона предлагает ввести ответственность: штраф от 30 до 60 тысяч сомов и лишение права занимать должности в госструктурах в течение трех лет», — пояснила она.